Multivisionsshow : Unterhaltsam hinter die Kulissen blicken

Trier Ab geht die Post: In einem Vortrag der Fotografischen Gesellschaft Trier ging es auf Entdeckungsreise durch Trier-Ehrangs Briefverteilzentrum.

„Es ist ein bisschen so wie eine moderne ‚Sendung mit der Maus’“. So beschreibt Zuschauerin Marianne Kirsten die Multivisionsshow der Fotografischen Gesellschaft Trier über einen „Roten Brief“ und seinen Weg durch Triers Briefverteilzentrum im Ehranger Hafen. „Ich war beeindruckt, wie viele neue Sachen ich erfahren habe, die ich vorher nicht gewusst habe. Sonst hat man ja nicht die Chance, einmal hinter die Kulissen zu blicken“, resumiert Marianne Kirsten ihre Eindrücke nach dem 45-minütigen Mix aus Standbildern und Video.

Die Idee dazu hatte Jochen Sudau, der gemeinsam mit Günter Dixius, Wolfgang Tabellion und Michael Scholer – alle Mitglieder der Fotografischen Gesellschaft Trier – das Projekt des „Roten Briefs“ umsetzte. Ein Besuch im Briefverteilzentrum brachte den Hobbyfotografen Sudau auf die Idee, die Abläufe dort anhand eines „Roten Briefs“ fotografisch zu dokumentieren, dessen Weg durch die Stationen beobachtet wird. „Wir sind auf die Idee gekommen, weil wir einmal die Möglichkeit hatten, dort im Verteilerzentrum eine Besichtigung zu machen“, sagt Sudau. Von da an war sein Interesse an den technischen Abläufen der Briefsortierung geweckt. Die Projektidee, die Stationen einer modernen Verteileranlage im Bild festzuhalten, war geboren.

Die erste automatische Brief­verteilungs­anlage in Trier ist 1990 in Betrieb genommen worden. Seitdem hat sich einiges verändert. Die Abläufe wurden nicht nur schneller sondern zunehmend automatisierter. Förderbänder, Video­codierer und Sortiermaschinen verarbeiten in Trier bis zu einer halben Million Briefe täglich. Mithilfe aufgedruckter Strichcodes werden die mit Briefen gefüllten Behälter über das weitverzweigte Fließbandsystem geleitet. Hand anlegen müssen die Postler hier nur noch selten. Bestenfalls, um die Briefe vom Behälter in die Maschinen einzulegen. Das Ergebnis: Rund 94 Prozent der Briefpost erreichen den Empfänger am nächsten Werktag.