Für Kinder : Museumsdetektive: „Alles in 3 D“ im Stadtmuseum Simeonstift Trier

Trier An vier Nachmittagen lernen Kinder (ab 6 Jahren) auf spielerische Weise einzelne Exponate des Stadtmuseums Simeonstift Trier näher kennen. Im März dreht sich alles um die dreidimensionalen Schätze des Museums: Ob Skulpturen, Möbel oder andere Gegenstände – die Ermittler gehen in der Ausstellung auf Spurensuche und werden in der Museumswerkstatt selbst kreativ.



