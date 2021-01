Talkrunde : Online-Gespräch zum Lieferkettengesetz

Trier/Saarburg (red) Die Lokale Agenda 21 Trier veranstaltet am Dienstag, 19. Januar, in Zusammenarbeit mit dem BUND Koblenz und dem Dekanat Trier ein Online-Gespräch zum Lieferkettengesetz.

Wer dabei sein und Fragen oder Anregungen in die Runde einbringen möchte, kann sich ab sofort unter www.la21-trier.de/lkg oder per Mail an redaktion@la21-trier.de anmelden. Die Zugangsdaten zum Gespräch werden nach erfolgter Anmeldung mitgeteilt.