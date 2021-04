Freizeit : Plauderstunde mit Künstler Roland Grundheber  

Trier Die Reihe „LebensKunst“ startet am Mittwoch, 5. Mai, von 15 bis 16 Uhr, online aus dem Haus Franziskus im Seniorenbüro Trier. Lebenskunst heißt für den Künstler Roland Grundheber sich jeden Tag neu zu entdecken.

Wer kennt nicht seine Karikaturen im Volksfreund? Seinen Künstlerstand in der Fleischstraße? Sein Atelier in Ehrang? Seine ComedyShows in der Tufa? Roland Grundheber erzählt aus seinem Leben als Künstler, Zeichner, Karikaturist, Kabarettist und verrät viel von seinem Chef, dem inneren Clown. Wer Interesse an der Veranstaltung hat, meldet sich im Seniorenbüro Trier an, und erhält dann den Link für die Teilnahme.