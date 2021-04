Soziales : Kleiner grüner Kaktus erfreut Senioren

Trier Im Altenheim der Barmherzigen Brüder haben zwei Musiker des Landespolizeiorchesters gespielt.

Die Veranstaltung fand im Rahmen der Konzertreihe des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz statt, die vergangenen Mai für Menschen in Alten- und Pflegeheimen initiiert wurde, um ihnen in Zeiten von Corona durch musikalische Unterhaltung Abwechslung in den Alltag zu bringen.