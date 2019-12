Konzert : Weihnachtsoratorium in St. Maximin

Foto: HEINER SEEMANN GRAUTONSTUDIO

Trier (red) Unter der Leitung von Jochen Schaaf musizieren am Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr, in St. Maximin in Trier der Trierer Konzertchor und Main- Barockorchester Frankfurt. Auf dem Programm steht J. S. Bach Weihnachtsoratorium und Sopran-Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ BWV 51. Als Solisten wirken mit Antje Bitterlich (Foto, Sopran), Marion Eckstein (Alt) Daniel Johannsen (Tenor) und Raimund Nolte (Bass).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red