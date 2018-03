später lesen Festakt Festakt zum 60. Geburtstag der Stadtbibliothek Teilen

Twittern

Teilen



Vor gut 60 Jahren wurde der Neubau der Trierer Stadtbibliothek an der Weberbach eröffnet – das wird nun gefeiert. Der Entwurf des markanten Gebäudes stammt von dem renommierten Architekten Alfons Leitl (1909-1975), der der Bauhaus-Tradition zugewiesen wird. In Trier stammen von ihm außerdem die Entwürfe für die Kreisverwaltung am Mustor, das Mercure-Hotel an der Porta Nigra, die neue Synagoge an der Kaiserstraße sowie die Kirche St. Valerius in Feyen.