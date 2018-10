später lesen Polizei Lieferwagen gegen Porsche Cayenne Teilen

Auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants Burger King an der Zurmaiener Straße in Trier-Nord ist am Freitag, 5. Oktober, zwischen 17 und 17.30 Uhr ein geparkter Porsche Cayenne von einem anderen Auto beschädigt worden. red