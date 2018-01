später lesen Vortrag Zwischen Tradition und Neuausrichtung: Vortrag im Museum am Dom Teilen

Mit dem Ende des Ancien Regime endete auch die Zeit der geistlichen Herrschaften. Die Kirche wurde zur bürgerlichen Priesterkirche. Zugleich änderte sich die Arbeits- und Lebenswelt, in der sich die Seelsorge bewegen musste, rasant. Die soziale Frage forderte neue pastorale Antworten. Ein Vortrag im Museum am Dom in Trier wird die Arbeits- und Lebenswelt der Kleriker, ihre Veränderungen zur Zeit von Karl Marx und den pastoralen Umgang mit den Fragen der Zeit beleuchten.