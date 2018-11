Konzertchor lädt ein zum Advent

Für sein Adventskonzert hat der Trierer Konzertchor festliche Werke von J.S. Bach und W. A. Mozart ausgewählt. red

Es sind zu hören die Bachkantate BWV 100 „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ sowie Mozarts Messe in C-Dur (Krönungsmesse), die „Vesperae solennes de confessore“ und die Sopran-Arie „Ergo interest – Quaere superna“. Als Solisten wirken mit Antje Bitterlich, Marion Eckstein, Andreas Post und Raimund Nolte. Unter der Leitung von Jochen Schaaf spielen Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Trier. Das Konzert in der Pfarrkirche Heiligkreuz findet statt am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr.

Karten: TV-Service-Center Trier, TV-Tickethotline 0651/7199-996, www.volksfreund.de/tickets.