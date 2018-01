später lesen Verkehr Ab Montag Busumleitung in Kasel Teilen

Von Montag, 29. Januar, 9 Uhr, bis voraussichtlich Mitte April wird die Schulstraße in Kasel für Straßenarbeiten voll gesperrt. Daher werden die Busse der Linien 30 und 86 sowie alle Schulbusse umgeleitet. Aus Mertesdorf in Richtung Waldrach/Morscheid fahren die Busse bis zur Haltestelle Kasel Wasserhäuschen ihre normale Route, weiter über Feller Straße, Kuhdamm, Heiligenbungert, St.-Irminen-Straße und Hauptstraße zurück auf die übliche Strecke. Die Umleitung aus Richtung Waldrach führt über Gemeindeplatz Kasel, Hauptstraße, St.-Irminen-Straße, Heiligenbungert, Kuhdamm, Feller Straße und weiter nach Plan. Für die Dauer der Baumaßnahme wird die Haltestelle Schule in beiden Richtungen aufgehoben und an die Ersatzhaltestelle Heiligenbungert, die sich hinter der Schule befindet, verlegt.