Comics aus dem Adventskalender

() Jeden Tag um sechs Uhr öffnet sich im Digitalen Adventskalender der Grundschule Schweich ein Türchen; heraus kommen Trickfilme, Geschichten, Lieder, Trailer, Comics und Märchen. Das Besondere: Alle Clips wurden von den Kindern gemeinsam mit ihren Lehrern mit Tablets selbst produziert. Und: In allen Clips geht es um Demokratie und Toleranz.

Die Idee stammt von der Schulleiterin Christina Steinmetz. Möglich wurde der digitale Adventskalender durch die Finanzierung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.

„Es ist schön, dass wir alle anders sind. Sonst wäre die Welt so langweilig.“ Dieses Zitat aus dem Videoclip des ersten Türchens nimmt die Zuschauer mit auf eine Weltreise nach Syrien, Rumänien, Philippinen, Russland, Tunesien und Vietnam. In die Länder, in der Schüler der ehemaligen Klasse 4 b ihre Wurzeln haben. Kinder zeigen wie ein Kopftuch gebunden wird, die Besonderheiten eines vietnamesischen Hutes und einer Rumänischen Kappe und wie das Tunesische Couscous-Gericht zubereitet wird. Ein weiteres kreatives Ergebnis ist der Film der Klasse 3 d, welcher in Anlehnung an den Spot „No To Racism“ von der UEFA gedreht wurde. Aus „No To Raicism“ wurde „Ja zur Vielfalt“. Die Klasse 1 d inszenierte das Bilderbuch „Irgendwie Anders“ als Stabtheater und das Bilderbuch „Alles lief gut“ lieferte der ehemaligen 4 c die Vorlage für ihren selbst produzierten Trickfilm.

Die aufwändigen Vorbereitungen für die Clips übernahmen die Klassenlehrer und AG-Leiterinnen gemeinsam mit den Kindern. Für die technischen Umsetzungen kamen ein Medienpädagoge und eine Medienpädagogin von medien+bildung.com aus Trier in die Klassen.

Der digitale Adventskalender ist unter www.gs-schweich.de und www.adventskalendergsschweich.wordpress.com zu finden.