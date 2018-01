Für eine Handvoll Euro

FOTO: klaus kimmling

Sauer verdient

Bis zur nächsten Kommunalwahl dauert es gar nicht mehr so lange. Da kann jeder, der der Meinung ist, dass es viel Sitzungsgeld gezahlt wird, selber antreten und als Ratsmitglied für das Abschaffen der Vergütungen kämpfen. Er oder sie wird jedoch feststellen, dass das Sitzungsgeld sauer verdient ist. Wer beispielsweise schon einmal eine vierstündige Sitzung mit Entscheidungen über Windkraftstandorte mitgemacht hat, kann das sicher nachvollziehen. Grundsätzlich ist es also in Ordnung, dass Ehrenamtliche nicht nur für Gotteslohn tätig sind. Über eine angemessene Höhe kann man jedoch durchaus streiten. 250 Euro monatlich allein dafür zu bekommen, in den Stadtrat Trier gewählt zu sein, ist eine Menge Geld. Ein Blick in den Landkreis zeigt, dass Kommunalpolitiker auch weniger anspruchsvoll sein können. Und eine mindestens ebenso gute Leistung abliefern wie die die Ratskollegen aus der Stadt.

h.jansen@volksfreund.de