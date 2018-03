Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel bietet in Kooperation mit der Raiffeisen-Waren-Zentrale und der Mittelrheinischen Rebschutz GmbH im Rahmen der Winterarbeit und Berufsweiterbildung wieder Informationsabende mit Themen über den Pflanzenschutz im Weinbau an. Ein Thema wird auch die neue Düngeverordnung sein. In Schweich beginnt der Infoabend am Donnerstag, 8. März, um 17 Uhr im Hotel Leinenhof.