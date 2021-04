Bildung : Sprachzertifikate für zwölf Dauner Schülerinnen und Schüler

Daun (red) Zwölf Schülerinnen und Schüler der Klassen sieben bis zwölf des Thomas-Morus-Gymnasium in Daun haben im Fach Französisch erfolgreich an den Delf-Prüfungen teilgenommen. Das Diplôme d’Etudes en Langue Française, kurz Delf-Diplom, ist ein international anerkanntes Sprachzertifikat.

Es bescheinigt Kenntnisse in der Fremdsprache auf verschiedenen Niveaustufen. Trotz der erschwerten Bedingungen – die Vorbereitungen zur Prüfung liefen während des Fernunterrichts digital und per Videokonferenz ab – erreichten am Dauner TMG alle die Niveaus A2 bis B2. Bestanden haben Lena Bender, Paula Clemens, Victoria Giera, Lea Hein, Suzanna Hoffmann, Franziska Krenciszek, Amelie Kriebs, Sarah Krämer, Fabian Peters, Alina Rochlitzer, Felicia Schneiders und Helena Schneiders. Fotos: S. Stumm