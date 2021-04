Ihre Meinung : Das Problem ist der Mensch, nicht das Tier

Invasive Arten

Die Erde ist Milliarden von Jahren alt und es ist immer wieder mal zu Einwanderungen „fremder“ Arten gekommen. Diese wurden dann heimisch und niemand hat sich daran gestört, weil es ja auch noch gar keine Menschen gab. Nun ganz plötzlich ist alles, was hier schon länger heimisch ist als der Problemmensch, ein großes Thema und es wird Geschrei darum gemacht, dass ein Wolf Schafe reisst, dass der Luchs wieder durch die Wälder streift und dass ein von depperten Menschen gehaltener und ausgebüxter Silberfuchs sich in der Nähe von Häusern aufhält, bei denen er leicht Futter findet.

Ein Herr Grebener würde am liebsten alles abballern was ihm vor seine Flinte läuft. Zu bedenken gebe ich aber, dass auch er als Mensch kein typischer Anwohner der Region und eine äußerst gefährliche invasive Art ist. Da wir Menschen ebenso vor langer, langer Zeit von Afrika aus in die Eifel eingewandert sind, gehören auch wir zu fremdartigen Einwanderern. Wobei es sich bei Wolf, Luchs, Bär, Fuchs und Grauhörnchen, Waschbär, Nilgans oder Mink um Wildtiere handelt, die das Recht haben, in Wäldern und auf Wiesen zu leben.