Glaube : Gottesdienst an der frischen Luft

Kelberg Die evangelische Kirchengemeinde Kelberg feiert am Sonntag, 30. Mai, um 11 Uhr einen Gottesdienst an der frischen Luft. Sollte das Wetter nicht mitspielen werde er in jedem Fall online über das Konferenzprorgamm Zoom übertragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Zugangslink ist auf der Internetseite der Gemeinde zu finden unter www.ekadenau.de