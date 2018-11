später lesen Polizei Mischmaschine gestohlen Teilen

(red) Nach Mitteilung der Polizei ist zwischen dem 30. Oktober, 18 Uhr, und 1. November, 9 Uhr, eine Betonmischmaschine in Hetzerath gestohlen worden. Die Täter stiegen in ein unverschlossenes Gartenhaus auf einem Grundstück in der Straße „Auf’m Berg“ ein, wo sie die Maschine entwendeten.