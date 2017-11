später lesen Das Bildungsangebot der Berufsbildenden Schulen Teilen

Twittern

Teilen



Wittlich/Bernkastel-Kues (red) Die Berufsbildenden Schulen (BBS) Wittlich und Bernkastel-Kues bieten am Montag, 27. November, in der Eingangshalle der BBS Wittlich, Rudolf-Diesel-Straße 1 von 17.30 bis 18.30 Uhr einen Informationsabend an. In dessen Rahmen können sich Eltern und Jugendliche, die sich für die Vollzeitbildungsgänge der BBS Wittlich und der BBS Bernkastel interessieren, über das Bildungsangebot in persönlichen Gesprächen von den in den Bildungsgängen unterrichtenden Lehrern beraten lassen.