(red) Der Eifelverein Wittlich-Land hat einen viertägigen Ausflug in die Lüneburger Heide gemacht. Mit dem Bus ging es zum Suhlendorf-Köhlau. Die Wanderfreunde nahmen an Stadtführungen in Celle und Lüneburg teil, sie machten eine geführte Heiderundfahrt mit Kutsche und erlebten den Heidschnucken-Austrieb in Bispingen.