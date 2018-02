Kartnachwuchs gesucht!

In der Saison 2018, die demnächst beginnt, sind in der Motorsportabteilung des PSV Wengerohr noch einige Plätze für Kartslalomeinsteiger frei. Beim Kartslalom können Kinder ab 7 Jahren gefahrlos erste Erfahrungen im Umgang mit einem motorisierten Fahrzeug sammeln und an Wettkämpfen teilnehmen. Für interessierte Kinder und Eltern bietet der PSV Ende Februar ein Schnuppertraining und einen Informationsabend an. Anmeldungen sind ab sofort bei der Geschäftstelle des PSV möglich, Tel. 06571-260500.