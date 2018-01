später lesen Schule Orientierungsveranstaltung für Schüler FOTO: privat / TV FOTO: privat / TV Teilen

(red) Ehemalige Schüler des Beruflichen Gymnasiums Wittlich haben Oberstufenschüler über Wege nach dem Abitur beraten. In persönlichen Gesprächen berichteten sie von ihren Erfahrungen in Ausbildung, Studium an Universitäten und Hochschulen sowie Dualem Studium, FSJ und Work and Travel. Für die zukünftigen Abiturienten hatte unter anderem die Frage große Bedeutung, ob sie nach dem Abitur sofort ins Studium oder den Beruf einsteigen wollen. Ein Vorteil der Beratung lag darin, dass die ehemaligen Schüler selbst noch in der Ausbildung oder im Studium sind und über konkrete Erfahrungen berichten konnten.Frau Plein und Oberstufenleiter Gregor Jahn waren sehr zufrieden mit der Organisation, dem Ablauf sowie den zahlreichen Anregungen. Die Schüler haben viele Informationen bekommen, die sie für ihre Zukunfts- und Karriereplanung nutzen können.