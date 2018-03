später lesen tttt Schüler lernen Sprache und Kultur Luxemburgs kennen Teilen

Auch in diesem Jahr findet ein Sprachaustauschprojekt mit Kindern und Jugendlichen aus dem Großherzogtum Luxemburg statt. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche aus Bernkastel-Wittlich im Alter von 12 bis 15 Jahren. Vom 7. bis zum 15. April werden die luxemburgischen Kinder und Jugendlichen ihre gleichaltrigen Austauschpartner in deren Familien besuchen. Der Aufenthalt in der Gastfamilie, sowie die Teilnahme am Schulalltag und die gemeinsame Freizeitgestaltung bieten Möglichkeiten, einander besser kennen zu lernen und erste kulturelle Unterschiede zu entdecken. Der zweite Teil des Austauschprojektes findet vom 31. Mai bis 3. Juni in Luxemburg statt. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn beschränkt.