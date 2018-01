Dreiste Trickdiebe stehlen Geld und Schmuck

Dreiste Trickdiebe waren am Freitag in Wengerohr unterwegs. Gegen 12 Uhr täuschten die Täter einen Anruf der Stadtwerke Wittlich vor und behaupteten, dass es in der Nachbarschaft zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Noch während des Gespräches kam ein angeblicher Handwerker zur Anschrift des Angerufenen und gab an, er müsse im Haus den Wasserfluss überprüfen. An der Haustüre legte der Mann den Schnapper so um, dass sich ein weiterer Mann Zutritt ins Haus verschaffen konnte. Während der Handwerker die Hausbesitzerin ablenkte, entwendete der andere Mann Bargeld und Schmuck. Beide Personen wurden dabei beobachtet, als sie in einem weißen Lieferwagen davonfuhren. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Wittlich, Telefon 06571/9260.