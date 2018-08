später lesen Motorsport Meisterliches Masters: Viele Fans bei GT-Rennen in der Eifel FOTO: TV / Picasa FOTO: TV / Picasa Teilen

Acht Hersteller, prächtige Boliden, knallharter Rennsport mit packenden Positionskämpfen und dazu ein Rahmenprogramm, das weit mehr als nur Staffage ist: Das ADAC GT Masters am Wochenende auf dem Nürburgring hat mit den Saisonrennen Nummer sieben und acht gezeigt, dass es sich in puncto Klasse, sportlicher Rasanz und auch steigender Beliebtheit bei den Fans vor dem Deutschen Tourenwagen Masters in vier Wochen an gleicher Stelle nicht verstecken muss.