Trüffel immer in Küchenpapier aufbewahren

Alle Lebensmittel verderben nach einer gewissen Zeit. Doch bei Trüffeln geht es besonders schnell. Deswegen ist es besser, sie in Küchenpapier zu lagern.

Trüffel können leicht verderben. Zum Aufbewahren schlägt man sie am besten mehrfach in Küchenpapier ein, legt sie in einen geschlossenen Glasbehälter und diesen ins Gemüsefach.

Alle 24 Stunden muss das Papier gewechselt werden, sonst beginnt die Knolle zu schimmeln, heißt es in der Zeitschrift „Salon“ (Ausgabe Nr. 13/2017). Weiße Trüffel isst man am besten roh. Ihr Geschmack ist so sanft, dass er beim Kochen verfliegen würde. Schwarze Trüffel haben dagegen ein stärkeres Aroma, das sich beim Erhitzen sogar intensiviert.