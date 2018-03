Auf dem Parkplatz der Clara-Viebig Realschule plus in Wittlich (Beethovenstraße/Talweg) ist am am Freitag zwischen 7.50 und 13 Uhr, weißer Fiat Punto am vorderen rechten Kotflügel beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich. Hinweise nimmt dier Polizeiinspektion Wittlich, Telefon 06571/9260, entgegen.