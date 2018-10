später lesen Polizei Autofahrer überfährt Radler FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Schwer verletzt wurde am Samstagmorgen gegen 9.40 Uhr ein 55-jähriger Radfahrer aus dem Kreis Euskirchen, der in einer Gruppe von Radfahrern auf der L 64 von Daun-Gemünden in Richtung Schalkenmehren fuhr.