Polizeihubschrauber im Einsatz : Mann treibt in der Mosel - Das hat die erneute Suchaktion am Samstag ergeben

Symbolfoto Foto: Friedemann Vetter

Bernkastel Kues Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften hat die Polizei bereits am Freitagabend erfolglos nach einem Mann gesucht, der dort im Wasser trieb. Was die erneute Suche am Samstag ergab.

Passanten haben am Freitag, 3.2.2023, gegen 22 Uhr die Polizei alarmiert. Sie hatten eine jüngere männliche Person gesehen, die sich unterhalb der Brücke in Bernkastel in der Mosel befand und durch die Strömung abgetrieben wurde. Danach verloren die Zeugen laut Polizei den Mann aus den Augen.

Bernkastel-Kues: Große Suchaktion nach Mann in der Mosel

Umgehend wurden Rettungskräfte der Feuerwehren Bernkastel-Kues, Wehlen, Zeltingen-Rachtig und Noviand alarmiert, die zusammen mit der Polizei Bernkastel-Kues nach dem Mann suchten. Bei der Suchaktion, die bis zur Staustufe Zeltingen ausgedehnt wurde, waren auch Boote der Feuerwehr, der Wasserschutzpolizei Trier, das DRK sowie eine Drohne im Einsatz.

Die Suche wurde gegen 0.30 Uhr vorläufig ohne Ergebnis abgebrochen. Am Samstag ging die Suche nach dem Mann weiter. Mit Kräften der Polizei und Polizeihubschrauber wurde am Vormittag noch einmal die Mosel abgesucht. Allerdings konnte niemand gefunden werden.

Deshalb wird nach Angaben der Polizei erst einmal nicht weiter gesucht. Ohne neue konkrete Hinweise sei eine groß angelegte Suche nicht erfolgversprechend.