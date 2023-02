Blaulicht : Frau stoppt Prügelei zwischen zwei Männern im Rondell-Treppenhaus in Gerolstein

Gerolstein Im Rondell-Treppenhaus in Gerolstein haben sich zwei Männer heftig geprügelt. Eine Frau ist dazwischen gegangen und konnte die Männer trennen.

Im Rondell-Treppenhaus in Gerolstein haben sich am Mittwoch zwei Männer heftig geprügelt. Der Streit zwischen dem 34 und 44-Jährigen Mann begann verbal und eskalierte in eine Prügelei, in deren Verlauf der jüngere der beiden massiv mit der Faust auf das Gesicht des 44-Jährigen einschlug.