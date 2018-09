später lesen Polizei Einbrecher plündern Kaffeekasse FOTO: TV / Friedemann Vetter FOTO: TV / Friedemann Vetter Teilen

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstagabend, 22. September, und Montagmittag, 24. September, in einen Steinbruch an der L 24 zwischen Birresborn und Lissingen eingedrungen. Das berichtet die Polizeiinspektion Daun.