Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Zwischen einem Fahrrad und einem Motorrad ist es am Samstag, 12. Mai, gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das teilte die Polizei in Daun mit. Eine 19-jährige Fahrradfahrerin aus der Region sei mit ihrem Fahrrad auf der Prümer Straße unterwegs gewesen und wollte nach links in einen Weg abbiegen. Vermutlich achtete sie nicht auf den nachfolgenden 35-jährigen Motorradfahrer aus den Niederlanden. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung des Motorradfahrers konnte er eine Kollision mit der Radfahrerin laut Polizeiangaben nicht verhindern. Beide stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.