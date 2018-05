später lesen Dampflokspektakel Mann von Dampflok am Bahnhof Trier erfasst und schwer verletzt FOTO: Agentur Siko / Volksfreund FOTO: Agentur Siko / Volksfreund Teilen

Im Rahmen des Dampflokspektakels ist es am Samstagnachmittag gegen 14.20 Uhr am Hauptbahnhof in Trier zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Mann auf das Gleisbett geraten und von einer historischen Dampflok erfasst worden. Sharon Kohr/Agentur Siko