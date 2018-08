später lesen Polizei Starkstrom vertreibt Einbrecher in Biewer FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Unbekannte haben versucht, am Mittwoch gegen 23.45 Uhr n die ehemaligen Räumlichkeiten der Firma Kirsch in Biewer, Biewerer Straße, einzubrechen. Nach Angaben der Polizei drangen die Täter in eine Halle ein und versuchten Kabel zu stehlen.