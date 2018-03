Anka Zink, Zink extrem positiv, Samstag, 21. April, 20 Uhr, Forum Daun

(red) Anka Zink ist auf Konfrontationskurs mit gängigen Denkmustern und rät dazu, in extremen Zeiten auch extrem zu denken, um so etwas Positives in dem ganzen modernen Wirr-Warr zu finden. Frei nach dem Motto: „Lieber totlachen als kaputtärgern“.

