Kolumne Hauptsache gesund : Das Phänomen des Fersenschmerzes - vielfältige Ursachen und unterschiedliche Therapien

Trier Wenn der Fersenschmerz einsetzt und nicht mehr verschwindet: Unser Kolumnist Dr. med. Christian Voss beschäftigt sich mit dem besonderen Phänomen - und was sich dagegen machen lässt.

Das Fersenbein ist der größte Fußknochen der menschliches Körpers, an dem die Hohlfuß- (Plantarfaszie) und die Achillessehne ansetzen. Zur diagnostischen Abklärung von Beschwerden in diesem Bereich ist eine sorgfältige und umfangreiche Anamnese und Untersuchung orthopädisch-/chirurgischerseits erforderlich.

Fersenschmerz an unterschiedlichen Stellen

Findet sich oberhalb des Ansatzes am Fersenbein eine schmerzhafte Schwellung, so spricht man von einer Achillodynie. Ist der Hauptschmerz allerdings an der Unterseite der Ferse, so spricht man von einer Sehnenreizung der Fußsohle (Fasciitis plantaris). Es kommen noch seltenere Erkrankungen in Frage, die auch einer differentialdiagnostischen Abklärung bedürfen; die beiden oben genannten zählen aber zu den häufigsten.