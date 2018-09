NBA 19: Der Kampf der Legenden

Mit dem Herbst kommen die neuen Versionen der Sportspiele von Electronic Arts. Madden NFL 19 (Football) war der erste Titel der Liste, jetzt folgt mit NBA 19 die Welt des Profi-Basketball.

Das Spiel bringt eine neue Version von The One, in der die Spieler an der Seite legendärer Basketball-Superstars spielen und ihr Team erstellen. NBA Live 19 bietet zudem als erstes Basketball-Videospiel die Möglichkeit, weibliche Spieler zu erstellen und anzupassen. Daneben verleiht das neue Court-Battles-Feature dem Spiel ein völlig neues Wettkampfniveau, das es Spielern ermöglicht, die Courts in aller Welt zu dominieren.

In NBA Live 19 bilden die Spieler aus Legenden, NBA- und WNBA-Spielern ein Team, um Courts weltweit zu beherrschen. Court Battles verleihen dem Spiel neue Möglichkeiten: Spieler können auf eigenen Courts mit eigenen Regeln gegen andere Teams antreten, um einzigartige Belohnungen zu erhalten. Zusätzlich treten Spieler in The Streets an, während sie gleichzeitig The League dominieren.

NBA LIVE 19 bietet umfassende Anpassungsoptionen. Spieler können ihre Charaktere von Grund auf kreieren und erstmals in einem Basketball-Spiel auch weibliche Spieler erstellen. Der neue Court Creator gibt ihnen noch mehr Freiheiten, mit einer umfassenden Palette von Anpassungsoptionen ihren eigenen Court zu erstellen.

Spieler, die noch mehr Action auf dem Platz wollen, sollten einen Blick auf die neue Saison von NBA Live Mobile werfen, die seit dem 5. September läuft. In der neuen Saison stellen die Spieler ihr Ultimate Team aus aktuellen Stars und Legenden der Vergangenheit zusammen. Sie treten gegeneinander in Showdown an, dominieren in Ligen, spielen Kampagnen und erkämpfen sich in jedem Modus den Sieg. NBA Live Mobile ist als kostenloser Download im App Store und auf Google Play erhältlich.

EA Sports NBA Live 19 ist für Xbox One (getestet) und Playstation 4 erschienen.