Schokolade zum Fest Wo bekommt man eigentlich vegane Osterhasen?

Auch die Supermärkte bzw. Discounter haben teilweise Osterhasen ihrer Eigenmarken in einer veganen Variante. So zum Beispiel mit den Marken vehappy und Food for Future. Auf Blogs für veganes Leben wird auch häufiger auf Produkte von Hello Vegan verwiesen. Die Marke gehört zur Firma Lindt und ist deshalb in vielen Geschäften vertreten.