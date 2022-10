Tipps und Hausmittel : Fruchtfliegen loswerden: Was hilft gegen die eklige Plage?

Trier In der Region Trier haben derzeit viele Menschen mit Fruchtfliegen zu kämpfen. Wir erklären, unter welchen Bedingungen sie verstärkt auftauchen, und stellen einfache Fallen vor, die bei diesem Problem Abhilfe schaffen.

Sie sind unter vielen Namen bekannt: Fruchtfliege, Essigfliege, Gärfliege, Mostfliege, Obstfliege oder Taufliege lauten die häufigeren Bezeichnungen. Aktuell berichten in der Region Trier viele Menschen davon, dass die kleinen Insekten wieder in Massen bei ihnen auftauchen. Wenn sie erst einmal im Haus sind, wird daraus womöglich ein längeres Ärgernis. Denn Fruchtfliegen können sich manchmal hartnäckig festsetzen und immer wieder auftauchen, wenn sie erst einmal da sind. Zum Überleben brauchen sie nämlich nicht viel. Unter anderem spielt das Wetter bei dem Problem eine wichtige Rolle

Natürlich ist es unappetitlich wenn sich die Fliegen so zahlreich vermehren. Zum Glück gilt aber: Die Fruchtfliege an sich stellt für den Menschen keine Gesundheitsgefahr dar.

Darum kann man Fruchtfliegen manchmal schwer loswerden

Fruchtfliegen loswerden: Diese einfachen Tipps können helfen

Tödliche Fruchtfliegen-Falle

Das Fruchtsaft-Essig-Gemisch lockt die Fruchtfliegen an. Das Spülmittel zerstört die Oberflächenspannung des Wassers, weshalb die Fruchtfliegen beim Kontakt untergehen und ertrinken. Wenn sich das Gemisch aber bewegt, setzt es sich an den Seiten des Glases fest und die Fliegen müssen nicht mehr bis ganz nach unten zur Flüssigkeit. Wenn das passiert, funktioniert die Falle womöglich nicht mehr zuverlässig.

Nicht-tödliche Fruchtfliegen-Falle

Falls Sie eine Lebendfalle bevorzugen, damit Sie die Fliegen wieder freilassen können, gibt es auch dafür eine einfache Lösung. Sie benötigen dafür ein Gefäß, in dem Sie Fruchtsaft und Essig mischen (in diesem Fall aber ohne Spülmittel) oder ein Stück altes Obst platzieren. Darüber spannen Sie Frischhaltefolie und machen kleine Löcher hinein, zum Beispiel mit einem Zahnstocher. Die Löcher müssen nur gerade so groß sein, dass die Fruchtfliegen hindurch kommen, wenn der Geruch sie ins Innere lockt. Anschließend finden die Fliegen nicht wieder hinaus und sind in der Falle gefangen.