Europa : Abstimmung über von der Leyen: Katarina Barley will mit „Nein“ votieren

Trier Das EU-Parlament stimmt über eine neue Kommissionspräsidentin ab. Für die Kandidatin Ursula von der Leyen wird es eng. Schafft sie es nicht, muss in ein paar Wochen noch einmal gewählt werden.

Für die Wahl zur Präsidentin der EU-Kommission braucht Ursula von der Leyen am Dienstag die absolute Mehrheit der 747 Abgeordneten. Bei der geheimen Abstimmung müssten also mindestens 374 Abgeordnete für die CDU-Frau stimmen. Kommt es dazu, tritt von der Leyen am 1. November die Nachfolge von Jean-Claude Juncker an.