Klarer Nein-Trend: Schweizer gegen Abschaffung der Rundfunkgebühren

Die Schweizer haben die Abschaffung der Rundfunkgebühren bei einer Volksabstimmung nach einer ersten Trendrechnung abgelehnt. Das teilte das unabhängige Umfrageinstitut gfs.bern am Sonntag kurz nach Schließung der letzten Wahllokale mit.

Die Stimmauszählung läuft ausschließlich auf Kantonsebene; gfs.bern ist das einzige Institut, das landesweite Prognosen präsentiert.

Grundlage für die Trendrechnung sind nach Angaben von gfs.bern bereits vorliegende Ergebnisse aus ausgewählten Gemeinden. Viele Gemeinden schließen ihre Lokale schon deutlich vor 12.00 Uhr. In der Regel rund 90 Prozent der Wähler stimmen per Brief ab.

Wenn Abstimmungsergebnisse sehr knapp sind, gibt gfs.bern keine so frühen Trendrechnungen heraus. Eine solche Rechnung komme erst, wenn der Trend eindeutig sei, sagte Co-Leiter Lukas Golder.

Das Institut lag zwar wie viele andere Umfrageinstitute weltweit bei der Vorhersage von Abstimmungsergebnissen vor dem Wahltag nicht immer richtig. Es hat aber nach eigenen Angaben mit einer Trendrechnung noch nie daneben gelegen.

(dpa)