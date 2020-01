Theater : Inklusives Theater Com.Guck in der Tuchfabrik in Trier

Trier (red) Auf der Wiese am Waldrand ist mächtig was los. Viele Wiesenbewohner leiden plötzlich unter Bauchschmerzen und Schwindel. Immer mehr Verwandte und Freunde ziehen weg vom Waldrand und im Bienenstock kommen die fleißigen Helferinnen und Helfer kaum hinterher, so hungrig sind die Larven und viel zu wenig Personal ist da.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red