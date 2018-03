später lesen Kultur Vorwürfe gegen Regisseur Wedel erhärten sich Teilen

In zwei Wochen beraten die ARD-Intendanten über die Vorwürfe gegen Dieter Wedel, und bislang gibt es anscheinend keine Beweise für eine Schuld des Regisseurs. Aber: „Es gibt eine Verdichtung von Hinweisen“, sagte der Intendant des Saarländischen Rundfunks (SR), Thomas Kleist, in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Samstag). Dazu gehöre auch ein Arztbericht, der das bestätige, was von den Schauspielerinnen vorgetragen worden sei. „Es geht mir aber ... nicht um Schuld und Sühne, sondern darum, Haltung zu zeigen und dafür zu sorgen, dass so etwas nicht mehr passiert.“