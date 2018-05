später lesen Kriminalität Trierer Drogenpizzeria: Drei Männer stehen ab heute vor Gericht FOTO: h_st <h_st@volksfreund.de> / Katharina De Mos FOTO: h_st <h_st@volksfreund.de> / Katharina De Mos Teilen

Twittern

Teilen



(Mos) Nach einem der größten Drogenfunde, die es in der Region Trier bisher gab, beginnt am Trierer Landgericht heute der Prozess gegen drei Kosovaren, die zuletzt in Trier lebten. Von Katharina De Mos