Elterngeld Plus wird zur Erfolgsgeschichte

Eine Bilanz der Regierung zeigt: Viele Mütter und Väter bewerten diese Leistung positiv. Von Stefan Vetter

Das neue Elterngeld Plus hat sich nach Einschätzung der amtierenden Bundesregierung in der Praxis bewährt. Wie aus einem am Mittwoch vom Kabinett verabschiedeten Sachstandsbericht hervorgeht, wird diese familienpolitische Leistung mittlerweile von gut einem Viertel der anspruchsberechtigten Eltern genutzt. Nachfolgend die wichtigsten Details und Hintergründe im Überblick.

Worauf zielt das Elterngeld Plus?

Im Kern geht es um die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das Elterngeld Plus soll insbesondere Frauen helfen, nach dem Mutterschutz möglichst rasch wieder im Job Fuß zu fassen. Speziell wird damit die Aufnahme einer Teilzeittätigkeit wirtschaftlich besser abgesichert und die gegenseitige Entlastung von Müttern und Vätern unterstützt.

Wie funktioniert die Leistung?

Eltern können zwischen zwei Angeboten wählen: dem klassischen Elterngeld (Basiselterngeld), das grundsätzlich auf eine Zeit von bis zu zwölf Monaten nach der Geburt des Kindes begrenzt ist, und dem Elterngeld Plus, das in der Regel bis zu 24 Monate lang gezahlt wird. Wenn beide Partner in Teilzeit arbeiten, also zwischen 25 und 30 Wochenstunden, und sich die Betreuung des Kindes teilen, kann das Elterngeld Plus für weitere vier Monate in Anspruch genommen werden (Partnerschaftsbonus). Es wird anhand des individuellen Nettoeinkommens berechnet und beträgt mindestens 150 Euro beziehungsweise höchstens 900 Euro im Monat. Das ist zwar nur die Hälfte des monatlich ausbezahlten Basiselterngeldes. Dafür wird das Elterngeld Plus aber auch doppelt so lange gewährt.

Wie wird das Angebot genutzt?

Seit Einführung des Elterngeldes Plus Mitte 2015 hat sich die Inanspruchnahme mehr als verdoppelt. 28 Prozent der anspruchsberechtigten Eltern haben sich im dritten Quartal des vergangenen Jahres für diese Leistung entschieden. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2015, als die Leistung eingeführt wurde, waren es nur 13,8 Prozent. Mehr als jeder vierte Vater (27 Prozent) mit Elterngeld Plus entscheidet sich mittlerweile zugleich auch für den Partnerschaftsbonus.

Was halten die Nutzer vom Elterngeld Plus?

Nach einer vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegebenen Umfrage nutzen zwei Drittel der Eltern die Leistung dazu, mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen zu können. Für 67 Prozent der Väter spielt eine große Rolle, dass sie mit dem Elterngeld Plus einen höheren Anteil an der Kinderbetreuung übernehmen, als wenn es nur das Basiselterngeld gäbe. 55 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer machen allerdings geltend, dass für sie der Partnerschaftsbonus wegen Einkommensverlusten nicht in Frage kommt. Und 27 Prozent verzichten auf den Bonus wegen befürchteter Nachteile im Beruf.

Wie sind die politischen Reaktionen?

Familienministerin Katarina Barley (SPD) sprach von einer „Erfolgsgeschichte“. Die neue Familienleistung komme gut an, und sie wirke. Frauen würden wieder stärker in den Beruf einsteigen können, und Väter widmeten ihrem Kind mehr Zeit, so Barley. Auch aus der Frauen Union der CDU kam Lob: Mit dem Elterngeld Plus seien die „richtigen Anreize“ für mehr Partnerschaftlichkeit gesetzt worden. Dagegen kritisierte die Familienexpertin der Linken, die Trierer Bundestagsabgeordnete Katrin Werner, dass auch diese Leistung mit dem Hartz IV-Bezug verrechnet werde und damit kein geeignetes Instrument sei, „um Kinder- und Familienarmut zu bekämpfen“. Daher müsse diese Anrechnung abgeschafft werden, forderte Werner.