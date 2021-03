Weinwirtschaft : Weinwirtschaft erleichtert: Strafzölle ausgesetzt

Trier (hw) Nachdem die USA und die EU die gegenseitigen Strafzölle ausgesetzt haben, reagiert die Weinbranche aus der Region erleichtert. Vor allem die Moselweine haben einen hohen Anteil am US-Export (der TV berichtete).

Albrecht Ehses, Geschäftsführer International und Wein bei der Industrie- und Handelskammer Trier: „Die Aussetzung der Strafzölle im Streit um die Subventionierung von Airbus und Boeing ist ein wichtiger Schritt in der Normalisierung der Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA. Die erhobenen Zusatzzölle auf deutsche Weinexporte in die USA sind eine enorme Belastung für viele regionale Betriebe, die für einen Streit in Mitleidenschaft gezogen werden, für den sie nicht verantwortlich sind.“