Unternehmen : Viel Bewegung im regionalen Mittelstand

Trier Dudeldorf und Lünebach (beide Eifelkreis Bitburg-Prüm) stechen beim deutschlandweiten Standortranking des Wirtschaftsnetzwerks „Die Deutsche Wirtschaft“ besonders heraus. Wir stellen die Gründe dar und wo die anderen heimischen Dynamikstandorte liegen.

Mit einer Verbesserung seiner Position um 1042 Platzierungen hat Dudeldorf in der Region Trier von seiner unternehmerischen Dynamik her den Kracher schlechthin geliefert. Das hat das jüngste Ranking des nach eigenen Angaben unabhängigen und überparteilichen Wirtschaftsnetzwerk „Die Deutsche Wirtschaft“ (DDW) ergeben.

Der Eifeler Ort mit seinen rund tausend Einwohnern gehört damit zu den Kommunen deutschlandweit, die sich am stärksten verbessern konnten. Das Ranking entsteht aus einer Bewertung der wichtigsten Unternehmen am Standort und einer Benotung der Unternehmen für den Standort. Von gut 3800 bewerteten Standorten insgesamt in der Bundesrepublik liegt die Eifelgemeinde zwar insgesamt auf Rang 1555, aber mit drei Top-Unternehmen und dem Platzhirsch Fabry’s Food & Snack gibt es immerhin drei bewertete Top-Betriebe. Innerhalb der Region Trier liegt Dudeldorf auf dem zwölften Rang.