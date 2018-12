Das war deutlich: Die Isseler B-Juniorinnen haben sich mit einem 5:0-Erfolg über den 1. FFC Niederkirchen noch einmal drei Punkte gesichert. Die Gastgeberinnen waren die gesamte Partie über sehr dominierend.

In der 17. Minute traf Dana Hector zur verdienten Isseler Führung. Zwar war der TuS überlegen, konnte in Durchgang eins jedoch kein weiteres Kapital daraus schlagen. Nach dem Seitenwechsel ließ Issel den Ball klug in den eigenen Reihen laufen, erhöhte Tempo und Ergebnis. Es trafen Lena Cottez per Elfmeter, Hector mit dem Kopf und Pauline Heumüller zweifach zum 5:0-Endstand.

Tore: Dana Hector (2), Lena Cottez (Foulelfmeter), Pauline Heumüller (2)

TuS Issel: Rosanna Thiel - Savina Festa, Sophia Lichter, Helena Schneider, Lucy Schäfer, Pauline Heumüller, Lena Cottez, Paula Schneider, Anna Weber, Dana Hector, Joy Pagel