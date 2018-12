später lesen Dortmund Dortmund bezwingt Gladbach im Spitzenspiel Teilen

Twittern

Teilen



(dpa) Herbstmeister Borussia Dortmund hat zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga seine Titelambitionen im Duell mit dem bisher ärgsten Verfolger untermauert. Im Gipfeltreffen mit dem Zweiten Borussia Mönchengladbach setzte sich der Spitzenreiter mit 2:1 (1:1) durch und rehabilitierte sich am Freitag für die erste Saisonniederlage drei Tage zuvor in Düsseldorf.