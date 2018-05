später lesen

Der langjährige Erfolgstrainer von Manchester United Sir Alex Ferguson ist notoperiert worden. Der 76-Jährige hatte eine Gehirnblutung erlitten, wie der Club aus der englischen Premier League am Samstagabend bekanntgab. Die Operation sei „sehr gut verlaufen, aber er braucht eine Zeit intensiver Pflege, um seine Genesung zu optimieren“, teilte Manchester Uni­ted mit. Der Karlsruher SC kann weiter von der direkten Rückkehr in die zweite Fußball-Bundesliga träumen. Am vorletzten Spieltag der 3. Liga gewann der KSC beim VfR Aalen mit 2:0 (1:0) und sorgte damit im Fernduell mit dem SV Wehen Wiesbaden für den vorentscheidenden Punktgewinn. Damit hat Karlsruhe nun in zwei Relegationsspielen gegen den Tabellen-16. der zweiten Liga die Chance, ein Jahr nach dem Abstieg wieder ins deutsche Unterhaus zurückzukehren. Juventus Turin um die deutschen Fußball-Weltmeister Sami Khedira und Benedikt Höwedes ist der siebte Meistertitel nacheinander in der italienischen Serie A fast nicht mehr zu nehmen. Verfolger SSC Neapel patzte am Sonntag beim 2:2 (1:0) gegen den FC Turin und hat nun bei noch zwei ausstehenden Partien sechs Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. Juventus hatte vorgelegt und auch dank Khedira mit 3:1 (0:1) gegen den FC Bologna gewonnen. Die Traditionsclubs aus der Regionalliga drängen zurück in den Profifußball. Am Samstag machte der TSV 1860 München mit einem 3:0-Sieg beim FC Pipinsried die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern perfekt und darf sich nun auf die bevorstehende Relegation vorbereiten. Dort trifft die Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka am 24. und 27. Mai auf den 1. FC Saarbrücken, der in der Regionalliga Südwest nicht mehr vom Spitzenplatz zu verdrängen ist. ⇥(dpa)